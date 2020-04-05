"سبق" في أسبوع .. معركة العالم ضد "كورونا" مستمرة.. والمملكة تكافحه بقرارات تاريخية

تصدر لتحمّل السعودية 60% من رواتب مواطنيها بالقطاع الخاص ودعوتها لاجتماع عاجل لدول أوبك+

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها بالتأكيد فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي وفي أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:

بأمر الملك.. علاج "كورونا" مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في جميع المنشآت الصحية

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

http://sabq.org/QX65P3

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل

انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذًا للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد "هوية مقيم" آليًا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11/ 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

https://sabq.org/kmMycp

بأمر الملك.. الحكومة من خلال نظام "ساند" تتحمَّل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

http://sabq.org/8mBNty

المملكة تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ للاتفاق لإعادة توازن أسواق النفط

دعت المملكة في بيان رسمي إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وجاءت تلك الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرًا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

http://sabq.org/wdc8tG

الجامعات تحدد آلية تقويم الاختبارات.. وتؤكد: تُعقد في الثالث من رمضان

حددت الجامعات خلال هذا الأسبوع آلية تقويم الاختبارات النهائية. وشدد وزير التعليم على ضمان العدالة في التطبيق، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وتضمَّنت الآلية التشديد على استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، ومنح الطالب والطالبة خيار الانسحاب من مقرر، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن عدم الاستمرار في دراسة الفصل، أو الانسحاب من الفصل للجامعات الحكومية والأهلية (منتظم/عن بُعد/ انتساب) حتى يوم الخميس ٣٠ / ٨ / ١٤٤١هـ، ولا يحتسب من رصيدهم.

https://sabq.org/gXDFNC

لأول مرة.. مجلس الوزراء يستعرض عبر الشبكة الافتراضية أوامر الحد من انتشار كورونا

بناء على الأمر الملكي رقم (أ / 524)، وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ، القاضي في (أولاً) بـ"يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير"، استعرض مجلس الوزراء عبر الشبكة الافتراضية الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها، وما بُذل من جهود فعّالة، انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج، والمقيمين على أراضيها.

http://sabq.org/xg2LnZ

ميليشيا الحوثي تواصل الإرهاب.. و"التحالف" ترد بضربة جوية قاصمة

في واحدة من الوقائع التي تبرهن على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ليست أكثر من أداة للمشروع التوسعي الإيراني، وأنها لا تملك أي قرار في إطلاق الصواريخ الباليستية، التي تستهدف بها المدنيين في السعودية، والتي بلغ عددها إلى اليوم 307 صواريخ، أقدمت الميليشيا الإرهابية على توجيه صواريخها بليل إلى الرياض وجازان السبت الماضي، على الرغم من يقينها أنها لن تكون بمأمن من العقاب، وأنها ستتعرض لضربات قاصمة من السعودية ردًا على عدوانها؛ وهو ما تحقق بالفعل أمس بتنفيذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملية نوعية دمّر خلالها أهدافًا عسكرية مشروعة في عددٍ من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا، بينها الحديدة.

http://sabq.org/ks9VQn

شركة أمريكية عملاقة تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

بينما تتسارع الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كلّفت الحكومة الأمريكية شركة "جونسون آند جونسون" العملاقة لتطوير لقاح للفيروس الذي يحبس أنفاس العالم، وذلك بمقتضى عقد تبلغ قيمته 456 مليون دولار.

ووفقًا لما نقله موقع "ديلي ميل"، تعمل الشركة حاليًا على زيادة طاقتها الإنتاجية لمرافقها العالمية الـ125، بهدف محدد هو إنتاج "مليار جرعة" من لقاح لفيروس كورونا.

http://sabq.org/JDvXhg

شرطة الرياض تطيح بالمجاهرين بالعلاقات المحرمة وتعاطي المخدرات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، وتعاطي المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض، إلا أن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة، والقبض كذلك على (10) أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية، بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة، وجرى إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

http://sabq.org/H75DPK

"حزم أمني" يضبط انفلات مشاهير السوشيال ميديا.. القبض لا يستثني أي أحد

واجهت الجهات الأمنية مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، بحزم كبير تمثل في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكون الأنظمة لا تفرق بين مشاهير وأشخاص عاديين.

الجهات الأمنية قبضت على كثير من المخالفين بهذا الخصوص منهم أحد المشاهير بعد جلبه حلاقًا لمنزله؛ ليمارس مهنته بالحلاقة له، على الرغم من قرار إيقاف عمل محال الحلاقة، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الشخص بتصوير ذلك ونشره عبر حسابه في "سناب شات".

واستكملت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية اللازمة، فيما تواصل حزمها مع جميع المخالفين للأنظمة والتعليمات.

http://sabq.org/5wJBby

مهربو المخدرات يفشلون في استغلال كورونا.. "الجمارك" تحبط تهريب 2،5 مليون حبة كبتاجون

أعلنت الجمارك السعودية، خلال الأسبوع الماضي، إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، مبينةً أن الحبوب المضبوطة كانت مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة.

وكشفت "الجمارك" وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" أنه تم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت "الجمارك" إنه عُثر على الشحنة مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، وتم القبض على مستقبلي هذه الكمية، وعددهم 4 أشخاص داخل #المملكة.

http://sabq.org/YQ4bWK