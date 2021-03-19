البحرين تستنكر بشدة تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة أعمال ميليشيا الحوثي

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، واصفة إياه بالعمل العدائي الممنهج الذي يعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة، في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الراسخ والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.