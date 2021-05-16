الأردن تقيم جسراً جوياً إغاثياً إلى فلسطين

يهدف إلى إيصال المواد الإغاثية والطبية

أعلنت السلطات الأردنية اليوم إقامة جسر جوي إغاثي أردني إلى فلسطين لإيصال المواد الإغاثية والطبية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الدكتور حسين الشبلي، إن طائرة إغاثية أردنية وصلت إلى فلسطين، فيما يجري حالياً الاستعداد لاستقبال طائرة إغاثية قادمة من المغرب سيتم تسييرها إلى فلسطين من خلال الجسر الجوي.