"تعليم جازان" تختتم منافسات برنامج "الطالب المدرب"

10 إدارات تفوز بالوسام الذهبي

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج الوزاري "الطالب المدرب"، والذي شارك فيه 30 طالبًا، من 21 إدارة تعليمية بالمملكة، بفندق "هوليدي إن"، في مدينة جيزان.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومدير البرامج العامة بوزارة التعليم، خالد العبد السلام.

وأشاد "أبوهادي" بمستويات الطلاب المشاركين بالمسابقة وموهبتهم الكبيرة، قائلًا إن معظم الطلاب المشاركين يتميزون بقدرات عالية تؤهلهم لتدريب أقرانهم.

وأكد أهمية البرامج التي تلامس جانبًا مهمًا في تكوين شخصية الطلاب وإبرازها وتسهم في تهيئة الطلاب ليصبحوا قادة للمستقبل.

وأضاف أن وزارة التعليم وعبر عدد من البرامج التي تستضيفها إدارات التعليم بالمملكة؛ تهتم بالجوانب المعرفية والمهارية والحياتية للطلاب والطالبات، والتي تساعد على تنشئة جيل قادر بإذن الله، على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - وتحقيق رؤية المملكة 2030، مقدمًا الشكر لإدارة النشاط الطلابي وجميع اللجان المشاركة في التنظيم.

من جانبه عبر "العبد السلام" عن شكره وتقديره لجميع منسوبي التعليم بالمنطقة على الحفاوة الكبيرة التي وجدها المشاركون بالبرنامج، معبرًا عن فخره واعتزازه بمشاركته في هذه الفعالية التي تقام في جازان؛ أرض البطولات ومصدر القصص الوطنية.

ولفت إلى أن المنطقة تعد منبرًا للعلم والأدب، مؤكدًا أن البرنامج سيمكّن الطلاب المشاركين من نقل خبراتهم ومهاراتهم للمدارس؛ مما سيضمن أن يكون لها تأثير كبير على الميدان التعليمي فكريًا وسلوكيًا، وستسهم في صنع أجيال من الطلاب المبدعين والمؤثرين داخل مدارسهم وفي مجتمعاتهم، مقدمًا الشكر لتعليم جازان على الاستضافة، ولجميع المشاركين بالبرنامج.

وشهد الحفل الذي قدمه الطالب محمد جوخب، عرض نموذج تدريبي للطالب طارق المالكي من تعليم الليث، تحدث فيه عن العلاقات العامة "الشخصية" وأهميتها وأنواعها، مقدمًا الشكر باسمه والطلاب المشاركين، لوزارة التعليم على هذا البرنامج الثري، والذي كان له تأثير إيجابي على جميع المشاركين.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين بالأوسمة؛ حيث حققت الوسام الذهبي إدارات التعليم في "جازان، والليث، والرياض، والقنفذة، وبيشة، والطائف، والنماص، ومكة المكرمة، وينبع، والأحساء.

وحققت إدارات "شرورة، وظهران الجنوب، والعلا، ومهد الذهب"، الوسام الفضي، فيما نالت إدارات "صبيا، ونجران، والباحة، ومحايل عسير ، وسراة عبيدة، والمخواة، ورجال ألمع"، الوسام البرونزي.