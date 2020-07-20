فرق الحماية الاجتماعية تتوصل لموقع حالة عنف بالرياض وتتوعد بنظام الحماية من الإيذاء

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه وإشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض؛ فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة.
وقال: نجري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه وإشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض؛ فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة.
وقال: نجري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.