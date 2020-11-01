فريق بيشة يفوز على الأنصار بهدف

في افتتاحية دوري الدرجة الثانية

فاز فريق بيشة لكرة القدم، بأولى مبارياته في افتتاحية دوري الدرجة الثانية، بهدف رائع في مرمى ضيفه فريق الأنصار.

وشهدت المباراة تصدي حارس مرمى بيشة بضربة جزاء للأنصار.

وبعد المباراة هنأ رئيس نادي بيشة عبد العزيز الجديع، لاعبي الفريق على المستوى الرائع، معتذرًا عن عدم حضور الجمهور تماشيًا مع البروتوكولات الصحية وأوامر الجهات المسؤولة التي تقتضي عدم الحضور الجماهيري حفاظًا على السلامة العامة.