يصرخ المصاب من شدتها.. أخصائي يحذر من أعراض مؤلمة جديدة لمتحور "أوميكرون"

قال إن المصابين يشعرون بالألم في الجلد والعضلات والعظام وجميع أنحاء الجسم

حذر الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة جميع من أصيب بمتحور "أوميكرون" من فرط الحساسية، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال الأخصائي الروسي في حديث لموقع URA.RU، إن المصابين بمتحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، يعانون من الألم، موضحاً أن المقصود هنا فرط الحساسية، حيث يشعر المصاب بالألم في جميع مناطق جسمه.

وأضاف: "عند لمس أي منطقة من جسم المريض لا يشعر بالألم. ولكن عند الضغط قليلاً على أي مكان من جسمه، فسوف يشعر بالألم في الجلد والعضلات والعظام. أي في جميع أنحاء جسمه، حتى أنه قد يصرخ من شدة الألم".

ومن جانبه يقول الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي موضحاً، يمكن أن يتطور فرط الحساسية لدى الإنسان نتيجة إصابة الأعصاب المحيطية. ولذلك قد يشعر المريض بالتنميل أو الوخز أو الألم أو حتى بالبرد وما شابه ذلك.

يذكر أن الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، سبق أن أشار إلى شعور المرضى المصابين بمتحور "أوميكرون" بألم شديد في البطن وصداع، وكذلك ألم في العضلات وأسفل الظهر.