العاصمة الصينية بكين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

19 من الحالات الجديدة تم رصدها في منطقة فنجتاي

أعلنت السلطات في مدينة بكين عاصمة الصين رصد 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى نهاية 16 يونيو، ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للحد من انتشار المرض.

وقالت هيئة الصحة بالمدينة في بيان نشر في حسابها على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن 19 من الحالات الجديدة تم رصدها في منطقة فنجتاي بجنوب غرب البلاد، حيث ظهرت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.