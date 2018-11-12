اتفاقية تعاون هادفة يبرمها "التخصصي" لتطبيق مبادئ المنظمات "عالية الموثوقية"

تعزز جودة وسلامة الرعاية ومنع الضرر من الأخطاء الطبية وتقديم أرقى الخدمات

وقعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اتفاقية تعاون مع شركة روابط للحلول الصحية / Press Ganey على مدار السنوات الثلاث القادمة تبدأ بموجبها الشركة بتقديم خدمات استشارية لتطبيق مبادئ المنظمات عالية الموثوقية (HROs) في المستشفى الرئيس بالرياض وفرعه بجدة، كخطوة ضمن مبادرتها التحولية "لا ضرر Zero Harm-": رحلة مستشفى الملك فيصل التخصصي لمنع وقوع الضرر من الأخطاء الطبية والعمل كمنظمة عالية الموثوقية".

وقع الاتفاقية كل من المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض؛ ورئيس مجلس إدارة شركة روابط للحلول الصحية / Press Ganey، الدكتور وائل كعوش.

وإثر توقيع الاتفاقية، قال الدكتور ماجد الفياض "نفخر بهذه الشراكة مع خبراء في مجال الموثوقية الأمر الذي سيساعدنا في رحلتنا التحولية لمنع وقوع الضرر من الأخطاء الطبية في إطار اهتمامنا وعنايتنا بالمريض وتقديم أرقى وأجود خدمات الرعاية الطبية التخصصية في بيئة عالية الأمان".

وأضاف الدكتور الفياض "سيتم تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب اللازم وتطبيق ممارسات ومبادئ الموثوقية المستلهمة من مفاعلات الطاقة الذرية، وعالم الطيران وغيرها من المنظمات عالية الموثوقية (HROs)، وغرس القيم والمفاهيم والسلوكيات التي تساعد على تسريع تحسين الأداء وثقافة سلامة المرضى وشيوعها في أوساط مقدمي الخدمة الطبية".

من جانبه، أشاد الدكتور وائل كعوش؛ بهذه الاتفاقية قائلاً "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك لدورها الداعم في تطبيق استراتيجيات المنظمات عالية الموثوقية في القطاع الصحي وما لذلك من أثر في الارتقاء بالأداء لخدمة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بشكل سواء.. كما أن هذه الشراكة تعزز من مكانة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث كونه المؤسسة الطبية السبّاقة دائماً في تطبيق أفضل المعايير العالمية ضمن برنامج التحول الوطني وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة Press Ganey بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على تأسيس مبادئ الموثوقية العالية المستخدمة عالمياً بما يساعد على الحد من حدوث الضرر من الأخطاء الطبية.

كما يطمح التعاون المشترك أيضاً إلى تقديم النموذج الأول من نوعه في المنطقة لتضمين إستراتيجيات الموثوقية العالية المستخدمة في قطاعات أخرى -كالطاقة الذرية والطيران- في القطاع الصحي.

وكان لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث السبق بهذا المجال بوضع الموثوقية العالية ضمن ركائزها الأساسية في تقديم الرعاية الصحية عام 2018م.

ويأتي اختيار شركة Press Ganey لهذا البرنامج كونها الشركة الرائدة عالمياً في تطبيق حوكمة المنظمات عالية الموثوقية في القطاع الصحي بخبرة على مدار أكثر من ثلاثين عاماً وبشراكتها مع أكثر من 1100 مستشفى في هذا المجال، وتم تصنيفها من أسرع الشركات الاستشارية المتخصصة نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018.