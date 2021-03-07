"STC" تدشِّن أكبر مركز تحكُّم بالعمليات الرقمية في الشرق الأوسط

على مساحة تتجاوز 42 ألف متر مربع.. ويتسع لنحو 2300 موظف

دشَّنت مجموعة (STC) اليوم الأحد مركز التحكم بالعمليات الرقمية، الذي يعد أكبر مركز تشغيل متكامل في المنطقة، بمساحة تتجاوز 42 ألف متر مربع، تتسع لنحو 2300 موظف، وذلك بحضور الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة STC، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يشمل منظومة من العمليات الرقمية المتقدمة في مجالات عدة، كالمحاكاة، وإدارة البنية الرقمية والأزمات الرقمية، وإعادة الابتكار، ضمن مجموعة من الحلول الرقمية. كما يعد منطقة فنية شاملة وكاملة تحت معايير أمنية عالية.

وبيّن المهندس الناصر أن المركز سيعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي رائد للأعمال HUB، ويمثل لبنة أساسية لتكون الشركة مركزًا إقليميًّا بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يحقق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية STC " " لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

ويشغل المركز كبرى البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ تربو سعتها على 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، وهي أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم المستخدمة لأول مرة في المنطقة لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام، ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لجميع العملاء، إضافة إلى العديد من أنظمة توطين المحتوى العالمي؛ لتكون شبكة STC من أكثر شبكات العالم نقلاً لحركة الإنترنت، وخصوصًا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تشغيل ومراقبة كبرى وأحدث شبكات التراسل بعيدة المدى في المنطقة، وتربو على 155000 كم من الألياف البصرية، ستسهم في تعزيز ربط الشرق بالغرب عبر المحطات البحرية القارية في عدد من المدن الساحلية في الخليج العربي في مدينة الخبر وساحل البحر الأحمر في مدينة جدة وينبع، وبصدد إضافة محطات جديدة في مدينتَي ضبا وحقل لتوفير أنظمة ربط ذكية لجميع أنظمة الكوابل البحرية بالعالم التي تتجاوز 100 محطة عبر القارات، بأطوال تزيد على 35000 كم من الكوابل البحرية القارية.

ولحماية هذه المنظومة التقنية من المخاطر السيبرانية زُوّد المركز بأكبر وأحدث مركز عمليات للأمن السيبراني في المنطقة (SOC)، يديره خبراء في الأمن السيبراني من ذوي المهارات العالية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للوصول إلى شبكة وطنية آمنة.

وعملت STC على خطة لنشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 47 مدينة حول السعودية، في خطة لتعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة، ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط. وسنعمل في المرحلة القادمة على توسيع نشر شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية؛ لتشمل أكثر من 71 مدينة في مختلف أنحاء السعودية؛ ما يسهم في جعل السعودية ضمن أفضل عشر دول في العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الجوال بشكل عام، حسب تصنيف "أوكلا العالمية".