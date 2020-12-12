مواجهة التنمُّر.. "مؤتمر بجامعة المؤسس" يقرّ 10 توصيات لصحة الأطفال

بينها التقليل من الإلكترونيات وتعزيز الدور الوقائي للتطعيمات الأساسية للطفل

خرج المؤتمر العلمي الثالث لصحة الطفل الذي نظمه قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بـ(١٠) توصيات للنهوض بصحة الطفل وتعزيز قدراته والعناية بمراحل نموه.



وقال أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين بن عيد الأغا: إن المؤتمر دعا إلى ١٠ توصيات هامة من شأنها تعزيز صحة الطفل.



ولفت الأغا إلى أن التوصيات تمثلت في تعزيز الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات؛ مما لها الأثر الكبير من النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية على صحة الطفل حالياً ومستقبلاً، مشيراً إلى أنه في الأعوام الماضية المنصرمة اتجه الكثير من الأمهات إلى الرضاعة الاصطناعية بدلاً من الطبيعية؛ مما قد يزيد المخاوف من زيادة نسبة إصابة هؤلاء الأطفال الرضّع حالياً ومستقبلاً من أمراض السمنة وداء السكري من النمط الثاني ومتلازمة الأيض وأمراض الحساسية والربو.



وأوصى المؤتمر بالعناية الكنغرية؛ وهي من طرق زيادة انتشار الرضاعة الطبيعية بين الأمهات؛ حيث أشارت الدراسات العلمية إلى أنها مفيدة لتحسين الرضاعة الطبيعية ومعدلات النوم العميق وتخفيف الإحساس بالألم وتنظيم العلامات الحيوية للأطفال حديثي الولادة، وتقوية الاتصال الحسي بين الأمهات والأطفال، وتقليل مدة المكوث في وحدات العناية الحرجة في المستشفيات.



وثالث التوصيات هي تحسين مستوى التخاطب والتواصل الطبي بين أفراد الفريق الطبي للتقليل من معاناة المريض وإيصال الرسائل الصحية السليمة من قبل الكادر الطبي، بالإضافة للتشخيص المبكر لأمراض الطفولة المتعددة، وذلك للتقليل من المضاعفات المرضية المزمنة وتقليل الوفيات بإذن الله، والتقليل من إجراء التحاليل الطبية والأشعات التشخيصية غير الأساسية لتخفيف التكاليف المالية عن كاهل المريض وترشيد النفقات غير الضرورية، والتوعية من "التنمر".



ونوه البروفيسور الأغا إلى أن التوصية السادسة دعت إلى تعزيز الدور الوقائي للتطعيمات الأساسية للطفل وعدم الالتفات لما يشوبها من معلومات مغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالبت السابعة بتعزيز أهمية دور التمريض في المجتمع ودور الممرضة تحديداً كجزء أساسي في العناية بصحة الطفل، بجانب التوعية من ظاهرة "التنمر" والمنتشرة حالياً التي قد تنشأ عنها مشاكل عديدة لتلقي التعليم في المدارس ودور التمريض في المدارس؛ حيث أوصى المؤتمر بضرورة وجود ممرض أو ممرضة في مدارس الأطفال المختلفة؛ مما له الأثر الإيجابي لصحة الطفل. وتاسعًا: لفت إلى أن هناك حكمة مفادها "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء" هذه الحكمة تجلت في توصيات المؤتمر؛ حيث أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أهمية الحمية الوقائية في منع كثير من الأمراض المزمنة، كذلك الغذاء الصحي والإكثار من الألياف والخضراوات والفواكه له أثر كبير في تعزيز صحة الطفل، مع التقليل من مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو والبلايستيشن لأقل من ساعتين يوميًّا، والإكثار من الرياضة للأطفال مما للرياضة أثر كبير في صحة الطفل.



وأشار الأغا إلى أن أعمال المؤتمر تضمنت آخر ما توصل إليه العلم والأبحاث في التشخيص والعلاج، قدمها نخبة من علماء الطب من السعودية وخارجها، كما عقدت عدة ورش عمل تضمنت أساليب التدريس السريري والتعليم الطبي بهدف رفع مستوى الأطباء المتدربين، بجانب مسابقة الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال؛ إذ تم تكريم أعلى 6 أبحاث، بالإضافة إلى عمل مؤتمر مصغر للتمريض لما له من أهمية كبرى في رعاية المرضى والتخفيف من معاناة الأطفال".