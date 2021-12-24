"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية بـ"صامطة" جازان

أكد أنه جارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.

وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 09:31 PM

أكد أنه جارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد

"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية بـ"صامطة" جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.

وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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