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أكد أنه جارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد

"التحالف": سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية بـ"صامطة" جازان

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، وذلك ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.



وأكدت قوات التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابة لمدنيَّيْن بمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين، وأن المحاولتَيْن العدائيتَيْن الحوثيتَيْن في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، وجارٍ الاستجابة للتهديد بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.