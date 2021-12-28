دوامان دون مقابل ولا إجازة.. تعميمٌ يُربك معلمي "التفكير" بشقراء والإدارة تردّ!

قالوا: انتظرنا دعمًا لمبادرتنا بتدريس مادة جديدة ولكنه لم يأتِ.. واقعٌ مخالف للنظم

تَسبب تعميمٌ أصدره مدير إدارة التعليم بشقراء، في استياء وإرباك المعلمين والمعلمات المبادرين بتدريس مادة "التفكير" الجديدة؛ حيث تم تكليفهم بدوامين صباحي ومسائي دون مقابل مالي، كما تم تكليفهم بالدوام في إجازة منتصف الفصل؛ وذلك بالتعميم عليهم بحضور برنامج تدريبي مسائي يستمر ٣ أسابيع خلال الفترة من ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ وحتى ١٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ.

وفي التفاصيل، بادر عدد من المعلمين والمعلمات في تعليم شقراء، بتدريس المادة الجديدة "التفكير الناقد"؛ رغم أن تخصصاتهم تختلف عن هذه المادة الجديدة، ومع ذلك تفاجأوا بأن تُقابَل مبادرتهم بتكليفهم بدوامين دون مقابل مادي، إضافة لتكليفهم بالدوام في إجازة منتصف الفصل؛ إذ أصدر مدير التعليم بشقراء تعميمًا يكلفهم بحضور برنامج تدريبي مسائي يقام من الساعة ٤ مساءً وحتى ٧ مساءً طيلة ٣ أسابيع متتالية، مع استمرارهم في التدريس الصباحي دون أي مقابل مالي؛ والأنظمة واللوائح لا تكلف المعلم أو الموظف بالدوام الصباحي والدوام المسائي إلا بمقابل مالي (خارج دوام)، أو الإعفاء من الحضور الصباحي.

ولم يقتصر التعميم على التكليف بالدوامين دون مقابل؛ بل أكد حضور البرنامج الذي يوافق موعده إجازة رسمية لجميع المعلمين والمعلمات (إجازة منتصف الفصل) وفق التقويم الدراسي المقر من الوزارة وجهات عليا؛ إذ تبدأ الدورة من ٢٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ وتنتهي في ١٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ؛ وهذا يعني حرمان المعلمين والمعلمات من إجازتهم الرسمية.

وتَواصل عدد من المعلمين والمعلمات مع "سبق"، متعجبين: كنا ننتظر التشجيع والتكريم لمبادرتنا بتدريس المقرر الجديد؛ ولكن فوجئنا بالتعميم الذي أضرّ بنا وأثّر علينا سلبيًّا، بدلًا من تحفيزنا ودعمنا لمبادرتنا في تدريس مقرر ليس من تخصصنا.

وقال المعلمون والمعلمات: "الأصل في التعاميم الإلزامية، وإدارة التعليم لم تخبرنا لا شفويًّا ولا تحريريًّا بأن حضور البرنامج اختياري وليس إلزاميًّا حتى هذه اللحظة".

وأضافوا: "التعميم نَصّ على حضور البرنامج من ٢٢ جمادى الأولى حتى ١٠ جمادى الثانية؛ مما يعني حرماننا من إجازتنا الرسمية بنص التعميم، فكيف يكون من البديهي حضورنا للبرنامج أيام الإجازة، والتعميم واضح وصريح في تحديد أيام البرنامج، التي تشمل أسبوع الإجازة".

تواصلت "سبق" بدورها مع "متحدث تعليم شقراء"، فيصل المرجان، وطرحت عليه الإشكال بجميع تفاصيله، فقال: "البرنامج التدريبي المشار إليه هو أحد برامج التطوير المهني المعتمدة من الوزارة والموجهة للمعلمين والمعلمات الذين أسندت لهم مادة التفكير الناقد؛ حيث يقدم للمستهدفين دعمًا وتطويرًا لمعارفهم ومهاراتهم في المجال التدريبي المحدد، وهو برنامج اختياري وليس إلزاميًّا، كما أنه يقدم عن بُعد وليس حضوريًّا".

وأضاف: "أما عن تزامنه (في أسبوعه الثالث) مع إجازة منتصف الفصل؛ فمعلوم بديهيًّا أن هذه الإجازة حق للمعلمين والمعلمات، وسيتمتعون بها كاملةً أسوةً بزملائهم وزميلاتهم، ثم سيعاودون استكمال المتبقي من برنامجهم التدريبي بعد الإجازة".