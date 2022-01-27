"جائزة العلا" تعلن عن الفائزين بنسختها الافتتاحية بالمهرجان السعودي للتصميم

قدّمت دعوة مفتوحة للمصممين بجميع أنحاء العالم لابتكار مفاهيم مستوحاة من التراث

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أعلنت جائزة العلا للتصميم، الفائزين في نسختها الافتتاحية، في المهرجان السعودي للتصميم أمس الأربعاء.

ومن بين 400 مشاركة خضعت لمراجعة لجنة تحكيم مرموقة؛ أعلنت الجائزة فوز ستة مشاركين وهم استديو هاري دوبس، واستديو ركن، ونور الشورباجي، وطارق القاصوف، ومحمد بعلبكي، والجوهرة الرشيد، ونيكو كابا، وريم بشاوري.

من جهته، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: الجائزة "خطوة مهمة في إثراء حركة الثقافة والفنون باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الهيئة، لكي تكون العلا وجهة ملهمة لكل الفنانين والمصممين".

وكانت جائزة العلا للتصميم قد قدّمت دعوة مفتوحة للمصممين من جميع أنحاء العالم لابتكار مفاهيم مستوحاة من تراث العلا وطبيعتها وفنها، وتقدم لها أكثر من 400 مشاركة. وستُنتج الهيئة الملكية لمحافظة العلا تصاميم الفائزين.

بدروها، أكدت نورة الدبل، مديرة الفنون والتخطيط الإبداعي، أن هذا الإصدار الأول "أظهر لنا القدرات والمواهب المتواجدة في المملكة وحول العالم"؛ مشيرة إلى نيل المشاركين والمشاركات في جائزة العلا إعجاب الحكام بأعمالهم التي أظهرت جوهر العلا للجمهور المعاصر.

وهنّأت "الدبل" الفائزين والفائزات، مؤكدة تطلع الهيئة لدعم رحلة التصميم الخاصة بهم.

وأضافت: "كما يسعدني الإعلان عن أن جائزة العلا للتصميم ستُواصل جهودها لتحفيز المبدعين والمبدعات على الازدهار، وسيُعلَن عن الدورة القادمة قريبًا للمشاركة من قِبَل المصممين والمصممات؛ نظرًا لكون العلا مصدرًا للإلهام لجمالياتها، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتاريخها العميق المترابط ليحظى العالم بالاستمتاع بالأعمال المقدمة عن العلا".

وقال طارق القاصوف، أحد الحائزين على جائزة العلا للتصميم: "لقد كانت رحلة شاقة لابتكار منتجات جديدة، ونقدّر جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإتاحة هذه الفرصة للمجتمع الإبداعي في جميع أنحاء العالم".