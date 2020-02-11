من "أبل" إلى "فيس بوك" .. هذا ما فعله "كورونا" بشركات التكنولوجيا الكبرى

الاعتماد على الصين ليس سراً والآثار تظهر تباعاً "ارتفاع أسعار وتأخير وتأجيل"

كان لفيروس كورونا الذي نشأ من الصين كثير من التأثير العميق في الصناعات والناس بجميع أنحاء العالم، ولا تختلف صناعة التكنولوجيا لأن اعتمادها على الصين ليس سراً، فيما كان لعديد من كبريات شركات التكنولوجيا أمثال: أبل وفيس بوك وتسلا وكبريات الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية أكبر الأثر بسبب هذا الفيروس.

وفيما يلي نعرض أبرز تأثيرات هذا الفيروس على الشركات وتأثيره في المستهلكين:

الهواتف الصينية

كشف عديد من العلامات التجارية الصينية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية أن شحنات هواتفها للربع الأول من 2020 تشهد بعض التأجيل نتيجة الأوضاع في الصين وإغلاق بعض مصانعها هناك.

شحنات "أبل"

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، تعد الصين مركزاً كبيراً لشركة أبل عندما يتعلق الأمر بتصنيع المنتجات، ومن المتوقع أن يتم تأخير شحنات Air Pods بسبب فيروس كورونا.

ارتفاع أسعار

كان هناك انخفاض في توافر أجهزة التلفزيون الذكية LCD؛ حيث انخفض الإنتاج وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار شاشات تلفزيون LCD.

هواتف آيفون

يشاع أن شركة أبل كانت تستعد لإطلاق جهاز رخيص -من المحتمل أن يطلق عليه iPhone 9 - في وقت ما في مارس، لكن أشارت تقارير متعددة إلى أن سلسلة التوريد قد تتأثر بسبب فيروس كورونا.

تأخير لـ"تسلا"

وقالت شركة "تسلا" التي يقودها إيلون ماسك؛ إنه سيكون هناك تأخير في عمليات التسليم لسيارات "موديل 3" في بعض أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا.

"فيس بوك"

واحدة من الأجهزة القليلة التي يصنعها "فيس بوك" هي نظارة الواقع الافتراضي Oculus VR ، وتم الإبلاغ عن تأخر إنتاجها.