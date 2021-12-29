أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد

الحصيلة الإجمالية تخطت 52 مليوناً والوفيات 816 ألفاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239 .‏