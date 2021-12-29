أكثر من 441 ألف إصابة بـ"كورونا" في الولايات المتحدة في يوم واحد

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 52,809,291، فيما بلغ عدد الوفيات 816,239 .
الحصيلة الإجمالية تخطت 52 مليوناً والوفيات 816 ألفاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 52,809,291، فيما بلغ عدد الوفيات 816,239 .