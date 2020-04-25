وفاة المعلم "محمد بن جذنان" بحادث مروري

تقدمت ابتدائية زيد بن ثابت بأحر التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المعلم "محمد سعد بن جذنان"، معلم اللغة العربية بالمدرسة، وذلك إثر حادث مروري عصر أمس الجمعة.

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

