"تعليم الرياض": سنعاقب متعهدي تغذية معاهد التربية المخالفين للاشتراطات

أصدرت تعاميم تضمنت الإجراءات المنظمة لعملية التغذية والمقاصف

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية اكتمال أعمال التغذية المدرسية في معاهد التربية الخاصة للبنين والبنات قبيل انطلاق اختبارات للعام الدراسي 1438- 1439هـ المقررة في20 شعبان 1439هــ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطق الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حرص الإدارة على توفير الخدمات المدرسية المناسبة لأبنائنا وبناتنا من طلاب التربية الخاصة , ومنها التغذية المدرسية مع وضع كافة الاشتراطات التي تحفظ سلامة وصحة أبنائنا وبناتنا داخل المدارس.

من جهتها بينت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني أن الإدارة أصدرت عددًا من التعاميم المتضمنة للعديد من الاشتراطات والإجراءات المنظمة لعملية التغذية والمقاصف.

وأكدت "القريني" على المؤسسات المتعهدة بالتغذية المدرسية بضرورة الالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية بحيث تكون في متناول الطلاب قبل بدء الدوام , مشددة على تسليم قادة المعاهد كشف تسليم الوجبات وعدم تسليم مبالغ نقدية بدلاً عن الوجبات مع الالتزام بجدول تقديم الوجبات الخفيفة وفق الايام والأصناف, إضافة إلى توفير وجبات الإفطار والغداء والعشاء لطلاب السكن بمعهد التربية الخاصة .

وأشارت إلى أنه على متعهدي التغذية تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد ببنود العقد المبرم, لافتة إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات في حال وجود أي مخالفة.