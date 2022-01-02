"التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.



وقال التحالف: رصدنا مصادر تهديد الطائرات من داخل العاصمة صنعاء. واستجابة للتهديد نُجري مراقبة استخباراتية تحضيرًا لضربات جوية.