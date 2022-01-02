"التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: رصدنا مصادر تهديد الطائرات من داخل العاصمة صنعاء. واستجابة للتهديد نُجري مراقبة استخباراتية تحضيرًا لضربات جوية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 12:11 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف: رصدنا مصادر تهديد الطائرات من داخل العاصمة صنعاء. واستجابة للتهديد نُجري مراقبة استخباراتية تحضيرًا لضربات جوية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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