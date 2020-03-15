ولي العهد يشدِّد على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي للتصدي لـ"كورونا"

خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام 2020م. مؤكدًا سموه عزم السعودية على تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.