في يوم واحد.. 168 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

جمال فورار: ارتفع العدد الإجمالي إلى 5891 حالة مؤكدة

أعلن الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة الجزائرية الدكتور جمال فورار اليوم عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 5891 حالة مؤكدة, فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 507 حالات.

وأوضح فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 2841 من بينها 163 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.