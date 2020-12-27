"الطيران المدني": الشركات الأجنبية تستأنف رحلاتها من السعودية للخارج بشروط

بعد أسبوع من التعليق

بعد تعليق الطيران للمملكة بدءاً من 21 ديسمبر الحالي، سمحت هيئة الطيران المدني السعودي ببدء تشغيل رحلات خاصة وعارضة لمغادرة المملكة امتثالاً لتعميم الطيران المدني بتسيير رحلات الطيران للخارج اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات تلك الدول، باستثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور، وعدم هبوط أطقم الطائرات إلى المطار، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.