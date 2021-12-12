"الطفل الذهبي" ينقل "برشلونة" و"بوكا جونيورز" من إسبانيا والبرازيل إلى الرياض

خلال فعالية كأس مارادونا في الرياض

تنطلق، بعد غد الثلاثاء الـ14 من ديسمبر، فعالية كأس مارادونا، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، بمباراة تُعد فعالية مصاحبة لموسم الرياض 2021، يلتقي فيها فريقا برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، بصفتهما الناديين اللذين تقاسما عددًا من المحطات الرياضية المهمة للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

وتُعد الفعالية التي تجمع الفريقين العالميين واحدة من الظواهر العالمية المصاحبة لموسم الرياض هذا العام، إذ تشكل زخمًا هائلًا لدى عشاق الترفيه الرياضي والأحداث الكبرى.

وتمثل المباراة التي تجمع فريقي مارادونا تخليدًا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني، الذي بدأ مسيرته الكروية في بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل في محطة تالية إلى نادي برشلونة الإسباني، ويصبح أحد نجومه ورمزًا من رموزه.

ويأتي كأس مارادونا في سياق الأحداث العالمية غير المسبوقة إقليميًّا، إذ لم يسبق أن التقى الفريقان للعب في المنطقة، الأمر الذي يؤكد تفرد الحدث، إضافة إلى أهميته وضخامته.

ويسبق انطلاق المباراة، التي تنتظرها الجماهير الرياضية العالمية، عرض فيلم وثائقي قصير، يحكي قصة مارادونا، وأبرز محطاته التاريخية في كرة القدم، ومدى تعلق الجماهير الكروية بفنونه ومهاراته التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب الرياضيين وذكرياتهم.

وضمن فعاليات المباراة، ستُخصص فترة الاستراحة بين الشوطين لرسم لوحة فنية عملاقة داخل الملعب، ترافقها وصلات غنائية يتفاعل معها الجمهور، وتُنقل مباشرة على شاشة مرسول بارك عبر طائرة درون تتابع تفاصيل الرسم، وتناغم الجماهير مع المقطوعات الفنية والغنائية.

وتأتي مباراة كأس مارادونا الودية بين الناديين الإسباني والأرجنتيني، في حدث تكريمي لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأكبر المساهمين في انتشار مهاراتها وفنونها بين الأجيال الكروية السابقة.

ويُعد الأسطورة مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وكان لاعبًا ومدربًا لمنتخب بلاده الأرجنتين، وفاز بجائزة لاعب القرن العشرين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمناصفة، وكان يُطلق عليه في طفولته "الطفل الذهبي"، ولازمه اللقب طيلة حياته الرياضية.