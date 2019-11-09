"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.