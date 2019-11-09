"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.

الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا كاريلو

2

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 09:57 PM

"الآسيوي": كاريلو نجم الذهاب بنهائي دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

12 4,119

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندريه كاريلو، لاعب خط وسط فريق الهلال، أفضل لاعب في مباراة ذهاب النهائي بدوري أبطال آسيا.

وكسب الهلال مواجهة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بهدف نظيف، حمل توقيع كاريلو.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد 24 نوفمبر في اليابان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا كاريلو

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019