"حاكم عجمان" يستعرض مع وزير الشؤون الإسلامية سبل ترسيخ قيم الإسلام وتعاليمه السمحة

استقبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بديوان الحاكم، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حالياً.

وفي مستهل اللقاء، رحّب حاكم عجمان بالوزير "آل الشيخ" والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإسلامية، وسبل ترسيخ قيم الإسلام وتعاليمه السمحة في أوساط الشباب المسلم، بعيداً عن الغلو والتطرف ودور الوعاظ والدعاة المسلمين في ذلك الشأن.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي: الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لحاكم عجمان وعبيد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان.

كما حضر اللقاء من الجانب السعودي: وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد، والدكتور محمد العريفي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية والمستشار بمكتب الوزير الشيخ تركي بن محمد الداوود، والمستشار الإداري بمكتب الوزير عبدان العبدان.