بالفيديو.. طرق محافظة جدة تشهد انخفاضًا في الحركة المرورية

يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن طرق محافظة جدة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في حركة المرور، وذلك تزامنًا مع التوجيهات الاحترازية.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر: طرق محافظة جدة تشهد انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية شكرًا لكم، ونتمنى للجميع السلامة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور مقطعًا مرئيًا يبين انخفاض الحركة على الطرقات .