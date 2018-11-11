الكاميرا الطائرة توثّق.. الثوب الأبيض يكسو "نفود الغاط" ويستهوي المتنزهين

لوحات طبيعية ومناظر خلابة سجلها المصور"الطويل" وخصّ بها متابعي "سبق"

اكتسى النفود شمال شرق محافظة الغاط، بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرد كثيف عصر أمس السبت.

وقد شكل البرد الكثيف لوحات طبيعية ومناظر خلابة استهوت المتنزهين ومحبي البر، ووثق هذه اللوحات المصور محمد عثمان الطويل بعدسة كاميرته الطائرة، وخص بها متابعي "سبق".