"هلال الباحة" يشارك في برنامج المشي "صحتي حياتي"

بمعرض توعوي وثلاث فرق إسعافية وعدد من المتطوعين

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة في برنامج المشي "صحتي حياتي"، يتقدمهم مدير عام الفرع خالد بن محمد الغامدي والذي شارك بالمشي مع مدير عام التعليم وعدد من مديري عموم الإدارات بمنطقة الباحة.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقال إن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة شارك بعدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة نائب مدير الشؤون الإسعافية أحمد عبدالله الزهراني وعدد من المتطوعين.

وتابع قائلاً: انطلق المشاركون هذا اليوم من طريق الإمام محمد بن سعود بالحاوية وانتهى داخل قاعة الأمير فيصل بإدارة التعليم بمنطقة الباحة حيث أقيم معرض مصاحب للبرنامج.

وقال إن الهيئة شاركت كذلك بمعرض توعوي بهذه المناسبة واستعراض خدمات الهيئة التدريبية بالمدارس بتعليم منطقة الباحة والخدمات الإسعافية والتطوعية والتعريف بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالهيئة.