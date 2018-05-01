هل ارتفاع الراتب إلى أعلى من 14 ألفاً يلغي دعم الإسكان؟ الوزارة ترد

في توضيح لها عما يتم تداوله حول "تحويل أرباح القرض إلى المستفيد"

أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلاً لن يلغي الدعم المقدم من قبلها، ولن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل؛ بل سيبقى الأمر كما هو قبل التغير.

جاء ذلك، في ردّ على ما يتم تداوله حول رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفاً؛ حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل على أن تتحملها الوزارة، وبينت أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

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01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 01:18 PM

في توضيح لها عما يتم تداوله حول "تحويل أرباح القرض إلى المستفيد"

هل ارتفاع الراتب إلى أعلى من 14 ألفاً يلغي دعم الإسكان؟ الوزارة ترد

قاسم الخبراني

الرياض

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أكدت وزارة الإسكان أن ارتفاع دخل المستفيد من منتجاتها بعد توقيع العقد النهائي إلى ما هو أعلى من 14 ألف ريال مستقبلاً لن يلغي الدعم المقدم من قبلها، ولن يجعل المواطن يتحمل الأرباح التي تفرضها جهات التمويل؛ بل سيبقى الأمر كما هو قبل التغير.

جاء ذلك، في ردّ على ما يتم تداوله حول رفع الدعم وتحويل أرباح القرض إلى المستفيد بعد ارتفاع راتبه إلى أعلى من 14 ألفاً؛ حيث لا تعفى هذه الفئة وغير مشمولة، بحسب أنظمتها.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإعفاء من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال من الأرباح التي تفرضها جهات التمويل على أن تتحملها الوزارة، وبينت أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

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