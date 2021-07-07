عسيري: توقعات بأن جرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" فعالة ضد "دلتا"

أشار إلى فعالية جرعة واحدة من جانسن بشرط التغطية الكافية للجميع

توقع وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الجرعتين من "فايزر أو إسترازينيكا أو مودرنا" والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأضاف بأنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج بحول الله لجرعة ثالثة للخروج من هذه الجائحة.

