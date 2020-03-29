"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

13

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 11:06 AM

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

0 2,073

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020