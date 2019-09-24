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"زعلة": في ذكرى التوحيد يحق لنا أن نرفع رؤوسنا شموخًا وافتخارًا

"محافظ صامطة" يرعى حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ89

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رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الاثنين، حفل أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ89، والذي نظّمته البلدية في الملعب المفتوح بالضاحية.

بدأ الحفل الخطابي المُعَد بالمناسبة، بالسلام الملكي، ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة كلمةً رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان ونائبه -حفظهم الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة.

وقال"زعلة" إنه في يوم الوطن، يحق لنا أن نرفع رؤوسنا شموخًا وافتخارًا بما تَحقق لنا من منجزات تنموية عظيمة في فترة قصيرة بفضل الله، ثم بقيادتنا الحكيمة عجز عن تحقيقها كثير من الدول.

وأضاف، نجدد العهد والولاء والوحدة والانتماء لهذا الوطن، وتحمّل الأمانة والعمل الدؤوب على المشاركة في التنمية الشاملة الكبرى التي يقودها سلمان الحزم والعزم أيده الله، ورؤية الحاضر والمستقبل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها مهندسها ولي العهد الأمين الذي قال إن همة السعوديين كجبل طويق لا تنكسر "همة حتى القمة"، وأن هذه الرؤية اعتمدت على محاور أساسية تتمثل في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وهي تستند إلى مقومات المملكة ومكامن قوتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم وإشراكهم في مسيرة البناء والعطاء.

بعد ذلك ألقى رئيس بلدية صامطة المشرف العام على تنظيم الحفل المهندس هادي بن علي الدغريري، كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وأمير منطقة جازان ونائبه حفظهم الله باليوم الوطني.

وقال الدغريري إنه مع مرور ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، يتجدد الشعور لدى أبناء هذا الوطن بالفخر والاعتزاز بماضيهم المجيد وحاضرهم الزاهر؛ ما بين هذا وذاك تاريخ مشرف وتجربة إنسانية مليئة بالعطاء الوطني السخي والطموح البشري الذي يمتطي الصعاب لنيل أهدافه وتحقيق رؤيته متسلحًا بمضامين شرعية إسلامية سمحاء تنبذ الاتكالية والاستكانة، وتحثّ الإنسان على العمل وعمارة الأرض الذي استخلفه الله فيها.

وأضاف أن استمرارية المبادئ والأسس التي قامت في عهد المؤسس تواصلت في عهود أبنائه البررة من بعده إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث عاشت البلاد -وما زالت- عهدها الزاهر المليء بالمعطيات الحضارية، وشهدت العديد من المنجزات التنموية الكبيرة في كل المجالات جعلت المملكة العربية أنموذجًا للدولة المعاصرة التي تأخذ بأسباب التطور والتحديث، بما يتلاءم مع عقيدتها وثقافتها العربية الأصيلة.

وأكد الدغريري أن القيادة الرشيدة تسابق الزمن بإصلاحاتها الرائدة، وتعمل على تحقيق المتطلبات والرؤى المستقبلية؛ مما يؤكد ما يمثله هذا العهد من ظاهرة التطور المتسارع في كل المجالات والتي تجد همة حتى القمة.

وأشاد رئيس بلدية صامطة بما تشهده المحافظة من خطوات تنموية ومشاريع متنوعة على كل الأصعدة، وخص الخدمات البلدية من حيث التنوع والجودة والسعي الحثيث لتنفيذ رؤية هذا الوطن رؤية 2030؛ سواء في مشاريع الطرق أو الأنسنة أو المرافق وغيرها؛ لافتًا إلى أن هذه الجادة التي يقام بها الحفل الكريم أحدها، وسنسعى بكل جد ومثابرة لتحقيق الأفضل والاستدامة للمشاريع البلدية.

بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت "الراية الخضراء" من كلمات الشاعر مصلح مباركي، وألقى الشاعر الدكتور حسن الصميلي قصيدة شعرية وطنية، ثم أوبريت "وطني" كلمات الشاعر صالح الريان وأداء الفنان وليد الجيلاني، ثم شارك"راعي الحفل" العرضة النجدية بهذه المناسبة.

واختتم الحفل بتكريم الرعاة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة.

شهد الحفل حضور رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية ومشايخ وأعيان المحافظة.

يُذكر أن البلدية نظمت مسيرة وطنية شارك فيها الخيالة عصر أمس بدءًا من ساحة شهداء الوطن إلى الملعب المفتوح.