بحضور نائب أمير مكة.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف والهلال الأحمر

تستهدف النهوض بالخدمة الإسعافية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني

اجتمعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة في إدارة الطائف، مع جامعة الطائف، اليوم، في مقر كلية الطب؛ لإجراء تفعيل لمذكرة الاتفاقية التي أبرمت بين الجهتين وتم توقيعها بحضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان.

واستعرض الجانبان ما جاء في الاتفاقية من بنود، والتي تدعم مساعي الهيئة بالنهوض بالخدمة الإسعافية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وكذلك نشر ثقافة الإسعافات الأولية، ودعم برامج البحوث العلمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المختصين على عملية ما قبل المستشفى، وكذلك عرض لبرامج الجامعة الأكاديمية والتطويرية، والتي تسهم في تطوير وتأهيل القوة البشرية.

واتفق الجانبان على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتفعيل البرامج المشتركة، والمشاركة في الأعمال التطوعية لدى الطرفين، وتأهيل متطوعين للمشاركة في أعمال العمرة والحج لخدمة ضيوف الرحمن.

فيما أكد شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، متابعة رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم بتفعيل الاتفاقية، وإتاحة كافة البرامج التدريبية والتأهيلية بما يتوافق مع أنظمة الهيئة، والتي تحتاجها جامعة الطائف، وأن الشراكة مع جامعة الطائف ستسهم في تقديم خدمات مختلفة تساهم في العملية التطويرية لكلتا الجهتين.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عميد كلية الطب بالطائف الأستاذة الدكتورة دلال نمنقاني، وبحضور الدكتور محمد السعيد، وكذلك الدكتورة مها باخريصة، وبتواجد مشرف الخدمات الطبية لدى الطلاب الدكتور أحمد بخاري. فيما حضر من الهلال الأحمر: مديره بالطائف عبدالله الحارثي، ومشرف إدارة التدريب عبدالله الصخري، وبحضور مدير إدارة التطوع غالب الحارثي، وكذلك حضور مشرف الإدارة الطبية بالهيئة الدكتور علي شافعي، وبتواجد مدير الاتصال المؤسسي شادي الثبيتي.