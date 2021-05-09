10 آلاف ريال غرامة للقادمين للصلاة بالحرم المكي دون تصريح

أمن الطرق: التثبت من التصاريح الرقمية عبر "توكلنا" لأداء العمرة والصلاة

أعلنت إدارة أمن الطرق، اليوم الأحد، أن غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال لمن يُضبط قادمًا لأداء الصلاة بالحرم المكي الشريف دون تصريح.

وأضافت في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": سيتم التثبت من التصاريح الرقمية عبر تطبيق "توكلنا" لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستكون مطبقة حتى انتهاء الجائحة.