بالصور.. أمير الرياض يتفقد محافظة المزاحمية ويلتقي المسؤولين والأهالي

ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بحضور مديري العموم على مستوى المنطقة

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة. والتقى أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة، الذين رحبوا بزيارته الميمونة، التي تأتي ضمن برنامج زياراته لمحافظات المنطقة.

بعد ذلك ترأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة، بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة.

وجرت مناقشة جداول الأعمال المعدّة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها؛ حيث استمع من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ولفت الأمير فيصل بن بندر النظر إلى أن اجتماعه بالمجلس البلدي والمحلي بحث العديد من الموضوعات التي تلامس متطلبات أهالي المحافظة؛ وذلك لحل وتلافي قصور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنى أن يوفق والمسؤولون لتحقيق القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إبراز دور الحكومة والدولة تجاه أبنائها ومواطنيها في كل جزء من المملكة، عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول طعام الغداء المعدّ بهذه المناسبة.