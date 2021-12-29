ميدان الفروسية بمنطقة حائل ينظم حفل سباقه التاسع

تسمية أشواطه الستة بكؤوس تحمل أسماء أعضائه

نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، حفل سباقه التاسع للموسم الحالي، اليوم الأربعاء، على دعم إدارة الميدان.

و‏تقديراً لما قدمه أعضاء مجلس إدارة ميدان، ‎من دعم لسباقات الميدان، خلال المواسم الماضية، جرت تسمية أشواط الحفل الستة بكؤوس تحمل أسماءهم: "كأس" مثقال بن سفاح الجبرين، و"كأس" عادل بن صالح الهدلق، و"كأس" حمد بن عبد الكريم المهيدب، و"كأس" عايد بن عبد الله الدحيلان، و"كأس" بندر بن طلال الشريم.

وتكون السباق من ستة أشواط ومسافتها 1600م، وفاز بالشوط الأول للدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد "ثويني" للمالك فهد محمد التميمي، والمدرب عبد الله فهد التميمي، والخيال نمر الشراري.

وفاز بالشوط الثاني للدرجة المبتدئة الجواد "بوشنكي" للمالك حماد غريب الشمري، والمدرب فهد خلف العلياني، بالخيال سليمان الحديبي.

وحققت الفرس "عايفة" المركز الأول في الشوط الثالث لمفتوح أفراس للمالك صقر عبيد العبيد، والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال راكان العبيد.

وانتزع صدارة الشوط الرابع، الجواد لمفتوح مواليد 2018م "ملوك"، للمالك والمدرب مؤيد جندل الضعيفي، والخيال خالد الشرار.

فيما كسب الجواد "ضي البدر" الشوط الخامس لمفتوح الدرجات لبندر حسن التبيناوي، والمدرب محمد حسن التبيناوي، بالخيال خالد الشرار.

وفي الشوط السادس لمفتوح مواليد 2019م، حققت الفرس "شاكمة" المركز الأول للمالك راجح هندي الشلاقي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي، والخيال سليمان الحديبي.

وفي نهاية الحفل سلم أعضاء مجلس الإدارة بندر بن طلال الشريم، عايد بن عبدالله الدحيلان؛ الكؤوس للفائزين بالأشواط، بحضور مدير عام الميدان بندر التبيناوي.