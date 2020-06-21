عودة 75% من موظفي الشرقية لأعمالهم والجهات الحكومية تشدد الاحترازات

"الزكاة" و"الأحوال المدنية" وغيرهما بشعار "نعود بحذر".. تباعد وكمامات وتوعية

طبقت الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم بنسبة 75 % تحت شعار "نعود بحذر".

وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها والتزام جميع منسوبي الجهات الحكومية بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بهدف تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدورها قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، بفحص الحرارة لمنسوبيها، وتقديم الإرشادات والتوجيهات المطلوبة لهم أثناء دخولهم مقر العمل، إضافة إلى وضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء العمل.

كما نفذ مكتب الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، خطة إجراءات احترازية للموظفين والمراجعين تضمنت تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى إلزام المراجعين للحضور إلى مكاتب الأحوال المدنية بالمواعيد المجدولة عبر منصة الأحوال الإلكترونية.

وجاء التزام الموظفين معززاً لتلك الإجراءات من خلال اتباعهم الإرشادات الصحية داخل مقر العمل وقراءة اللافتات والمنشورات التوعوية، والعمل على التباعد فيما بينهم، وعدم المصافحة، واستعمال أدوات تطهير اليدين، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات، وارتداء الكمامات والقفازات.