"ترامب" يوجه وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه وجه وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.



وكتب ترامب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد وجهت للتو وزارة الخزانة الأمريكية بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس".