تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها".
وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.
تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها".
وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.