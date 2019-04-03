تنبيه بهطول أمطار وهبوب رياح مثيرة للأتربة على الشرقية

تشمل "الأحساء وبقيق والعضيلية" وتستمر حتى 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأحساء، بقيق، العضيلية، والأجزاء المجاورة لها".

وأضافت: تبدأ الحالة في الساعة 15:00 مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.