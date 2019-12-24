"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ومكة المكرمة وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة عسير تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 23.10 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ 23.10 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بحالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث وميسان، وتبدأ الساعة الـ 23.15 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد حالة من الضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وفرسان وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 23.15 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.