"الصحة" تعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بكورونا غدًا الثلاثاء

"العبدالعالي": سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة

يُنتظر أن تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد غدًا الثلاثاء عند الثالثة والنصف؛ وذلك بعد أن تحوَّل عقده من يوميّ إلى أسبوعيّ، بحسب "الإخبارية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، لبرنامج الراصد الليلة على قناة "الإخبارية": "يُنشر إعلان التفاصيل حول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بما فيها الحالات الحرجة في التقارير التي تُنشر في الموقع المخصص للفيروس". مشيرًا إلى أن المؤتمرات الصحفية ستكون أسبوعية، وتتعلق بعدد حالات الوفيات والإصابات والتعافي، والحالات الحرجة، ومستواها، ومكان وجودها، ورصدها، وانتشارها.

وعن سبب التحوُّل إلى مؤتمر صحفي أسبوعي كل ثلاثاء قال: "المؤتمر الصحفي اليومي جاء ليواكب مرحلة مهمة جدًّا من تعامل السعودية مع هذه الجائحة، والمراحل المقبلة لا تقل أهمية عنها، ولكننا بحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في ظل الرصد لمستوى التساؤلات الموجودة لديه".

واعتبر أن نضج القنوات الإعلامية، ووصول المجتمع لها بسهولة، يجعلان الرسالة عن مستجدات الفيروس بشكل أسبوعي في هذه المرحلة قد تكون أفضل. مقدمًا شكره للإعلاميين والمؤثرين لتقديمهم دورًا فاعلاً في هذه المرحلة.

وطالب العبدالعالي الجميع خلال الأيام والأسابيع المقبلة بأن نرصد معًا تصرفاتنا، وقال: "وجدنا بعض التصرفات التي لاحظها الجميع، ولم تكن مسؤولة، وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة بالأرواح. لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة، ناتجًا من عدم التمسك بالسلوكيات الصحية. أُعطي أمثلة بجدة والرياض. لا نريد أن نشاهد -لا قدر الله- مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية".

وشدد متحدث الصحة على الجميع بأن "التقيد والعودة بحذر أمر مهم جدًّا".. مؤكدًا أن "سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة".

ويُنتظر أن يشارك مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر غدًا المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتُستعرض خلال المؤتمر إحصاءات ونِسب انتشار الفيروس، وعدد من المستجدات الصحية.