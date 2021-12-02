مدير معهد الإدارة: المعهد ينتهج أساليب متطورة لتصميم برامج تطوير القيادات

خلال حفل اختتام "برنامج واعد" لمنسوبي وزارة الحج.. بحضور الدكتور "مشاط"

رعى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، الحفل الختامي لبرنامج "واعد"، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

وألقى "السجان" كلمته خلال حفل الافتتاح رحب فيها بضيوف المعهد، مبديًا فخره وسعادته بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المعهد والوزارة، حيث تم إطلاق البرنامج التدريبي "واعد"؛ الطموح الذي يهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني، بوزارة الحج والعمرة، إيماناً منه بأهمية إعداد القيادات الوطنية الشابة من الجنسين، ليكونوا مؤهلين لتولي المناصب القيادية، والانطلاق بها صوب آفاق وطنية واعدة يدفعها شغف الريادة الطموحة من أبناء الوطن المبارك، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: تنفيذ مثل هذه البرامج المهمة، يجسد رؤية ورسالة وقيم المعهد الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على تفعيل الشراكة المثمرة بين المعهد ومختلف القطاعات لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية، والمساهمة في وضع حلول للتحديات الإدارية من خلال البحث العلمي المتخصص، والدراسات التطبيقية التي تستجيب لمختلف الظواهر التنموية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية التي تتمتع بخصوصية محلية وعالمية.

وأضاف: تنفيذ معهد الإدارة العامة لبرنامج تطوير القيادات الإدارية ومنها برنامج واعد من خلال أكاديمية تطوير القيادات الإدارية، يقوم على انتهاج المعهد لأساليب علمية متطورة خلال إعداد وتنفيذ تلك البرامج ومنها إجراء التقييم لمنسوبي الجهات الحكومية وفقاً للمقاييس السيكومترية، والتي تتضمن اختبار القدرة المعرفية واستبيان السمات الشخصية القيادية وتقييم 360 درجة. حيث أجرت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية عملية التقييم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة الملتحقين في برنامج واعد تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية الرائدة.

وكشف "السجان" أن البرنامج يقدم للمتدربين رحلة تطوير شاملة ومتنوعة، تمزج بين ورش العمل وبين التطبيق العملي في مكان العمل، ويستخدم البرنامج مجموعة متنوعة من تقنيات التدريب الحديثة التي تتبنى استخدام التقنيات الناشئة كتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى التطبيقات العملية والتقييم الذاتي والعمل الجماعي، مما يتيح للمشاركين استكشاف القيادة والمهارات المرتبطة بها. بالإضافة إلى الأنشطة القيادية الداعمة كالكوتشنج والتوجيه القيادي، والتعلم المدمج، وخطة التطوير الذاتي، إلى جانب استضافة العديد من الخبراء المتميزين والقادة الملهمين في مجال تطوير القيادات، حيث يساعد ذلك على توسيع دائرة خبرات المشاركين في البرنامج.

بعدها، ألقى "مشاط" كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمعهد الإدارة العامة على إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الحج بالاستفادة من هذه الدورات.

واشتملت فعاليات حفل اختتام البرنامج الذي تم عقده في مقر فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، على عرض لفيلم إعلامي قصير بعنوان "الطريق إلى القيادة" وتنفيذ تجربة الافتراضي للحضور والمشاركين.

وفي ختام الحفل، قام "السجان"، بتكريم "مشاط". وتسليمه درع المعهد التكريمي بهذه المناسبة، ثم سلّم شهادة اجتياز البرنامج لمنسوبي ومنسوبات وزارة الحج والعمرة المشاركين في البرنامج.