بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"

نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.



وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.



وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.