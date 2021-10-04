بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"

نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.
وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.
وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.
نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.
وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.
وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.