بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"

نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.


وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.


وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.

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04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 10:27 PM

بعد تعطل أشهر التطبيقات حول العالم.. تويتر "يغرد": "مرحبًا بالجميع"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشر الحساب الرسمي لموقع “تويتر” تغريدة يرحب فيها بالجميع بعد تعطل أشهر تطبيقات ومواقع التواصل حول العالم.


وجاءت في تغريدة حساب شركة موقع “تويتر”: “hello literally everyone – مرحبًا بالجميع حرفيًا”.


وكانت المفاجأة وهي أن حساب “واتساب” على موقع “تويتر” تفاعل مع التغريدة هو الآخر، قائلاً: “hello – مرحبًا”.

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