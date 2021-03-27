"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.