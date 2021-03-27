"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 27 مارس 2021، تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 387794 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376558 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6643 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4593 والحالات الحرجة 635 حالة.