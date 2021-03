المستخلصات النباتية ومرض القدم السكري.. بحث لموهوبة سعودية تنشره مجلة دولية

بالأول الثانوي بدأت منذ ثلاث سنوات بحثها ابتداءً من جامعة الأمير سطام قسم الصيدلة

تبنت مجلة علمية دولية نشر البحث العلمي لطالبة موهوبة بالصف الأول الثانوي بتعليم الطائف بعنوان ( Therapeutic and Ameliorative Effects of Active Compounds of Combretum molle in the Treatment and Relief from Wounds in a Diabetes Mellitus Experimental Model)

والذي بحثت فيه الطالبة عن أثر استخدام مستخلصات نباتية على مرض القدم السكري، وقد كانت النتائج واعدة في هذا المجال.

وقد شاركت الطالبة شادن المتعاني والتي تدرس بالصف الأول الثانوي ببحثها المذكور في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2021)، والذي يهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة وتنمية روح الإبداع لدى طلاب وطالبات المملكة في المجالات العلميّة والتقنيّة ورشحت للتصفيات النهائية.

يذكر أن الطالبة قد بدأت منذ ثلاث سنوات بحثها ابتداءً من جامعة الأمير سطام قسم الصيدلة لتكمله في جامعة الطائف كلية العلوم. متجاوزةً بذلك الصعوبات التي رافقت العمل.



فيما عبر مدير التعليم طلال اللهيبي عن سعادته واعتزازه لتحقيق هذه النتائج والمراكز المتقدمة لطالبات الموهبة في تعليم الطائف، مثمنًا جهود أسرة الطالبة ومدرستها، ومقدرًا لهما تقديم العون والدعم والتحفيز للطالبة، وخلق بيئة تربوية جاذبة مكنت الطالبة من إخراج بحثها بالصورة العلمية اللائقة، متمنيًا للطلبة والطالبات تحقيق أعلى الدرجات في المنافسات والبحوث العلمية. كما قدم شكره لإدارة الموهوبات ممثلةً في مديرة الإدارة وفريق عملها على جهودهم الكبيرة في دعم الطالبات الموهوبات ونشر ثقافة الموهبة في الميدان التربوي وتوفير المناخ الملائم للطالبات لإبراز مواهبهن وطاقاتهن الإبداعية.