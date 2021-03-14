"صحة الطائف" توفر لقاح فيروس كورونا في خمسة مراكز صحية

وصل عدد العاملة إلى 15 مركزاً.. المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً

وفّرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافةً إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

وأوضحت "صحة الطائف" أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى.

الشؤون الصحية بالطائف لقاح فيروس كورونا

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14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 02:25 PM

وصل عدد العاملة إلى 15 مركزاً.. المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً

"صحة الطائف" توفر لقاح فيروس كورونا في خمسة مراكز صحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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وفّرت الشؤون الصحية بالطائف خدمة تقديم لقاح فيروس كورونا ضمن المرحلة الثالثة للمسجلين عبر تطبيق "صحتي"، في مراكز مران بأم الدوم، والمحاني، وآل مشعان بعشيرة، والسيل الكبير، إضافةً إلى مركز السر، ليصل عدد المراكز العاملة إلى 15 مركزاً.

وأوضحت "صحة الطائف" أن المرحلة الرابعة سيتم تدشينها قريباً في خمسة مراكز أخرى.

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الشؤون الصحية بالطائف لقاح فيروس كورونا

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