"كورونا" يغزو كلبين وقطين عبر البشر.. والعلماء ينفون العكس: لا ينقله الحيوان!

إحدى الحالات انتقل لها الفايروس في هونغ كونغ عبر صاحبته بعد ثبوت الاختبارات

فيما أصيب كلبان وقطان بفيروس كورونا؛ لا يزال العلماء يشددون على عدم إمكانية انتقال الفيروس من الحيوانات للبشر حتى الآن.

وتفصيلاً، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات حتى الآن عدم انتقال فيروس كورونا من الحيوانات للبشر، فقد تأكد انتقال الفيروس من البشر للحيوانات، إذ تم الإعلان عن إصابة قطتين وكلبين بفيروس كورونا انتقل من أصحابها.

وأكدت اليوم وزارة الزراعة والثروة السمكية في هونغ كونغ، تسجيل أول حالة انتقال عدوى بفيروس كورونا من الإنسان إلى أحد القطط الأليفة في هونغ كونغ، إذ أثبتت الاختبارات المأخوذة لقط أنها إيجابية، وذلك بعد إصابة صاحبته بالفيروس.

وكانت السلطات في بلجيكا قد أعلنت عن إصابة أحد القطط بالفيروس الأسبوع الماضي، كما أظهر اختباران على كلبين في هونغ كونغ أنهما مصابان، على الرغم من تأكيد العلماء على عدم وجود دليل على أن الحيوانات الأليفة تنقل الفيروس إلى البشر.