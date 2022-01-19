صالة مدينة الملك عبد الله بجدة تحتضن مواجهات أخضر السلة

في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم

حدد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، إقامة مباريات المنتخب السعودي للمرحلة الثانية بتصفيات كأس العالم خلال الشهر القادم بصالة مدينة الملك عبد الله بجدة التي سيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته مع منتخب إندونيسيا يوم 24 فبراير، واللقاء الثاني مع منتخب لبنان يوم 27 فبراير.



وكان الأخضر لعب مباراتين مع نظيره الأردني، كسب الأول، وخسر الثانية بالنافذة الأولى للتصفيات.



يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة "C" إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتُلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات، التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين "اليابان والفلبين".