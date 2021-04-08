اتفاقية أمنية بين المخابرات المصرية وأوغندا لتبادل المعلومات العسكرية

في ظل التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة

وقّعت جمهورية مصر العربية وأوغندا في وقت متأخر، أمس الأربعاء، اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة.

ووفقاً لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية، ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات بانتظام بين البلدين.

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية والذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله: "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمراً حتمياً؛ لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر من مخاطر نشوب صراع؛ بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق أحد روافد النيل.