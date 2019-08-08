"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية

دعت لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الارض الفلسطينية المحتلة.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين: سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.